Neymar c'est Elvis Presley, le choc est violent

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

L'apparition de Neymar à la fête d'anniversaire de Romario a déclenché la stupéfaction générale. Le joueur brésilien est apparu bouffi et énorme alors qu'il est censé se remettre d'une opération au genou gauche.

Les dirigeants du club saoudien d'Al-Hilal ont probablement toussé très fort en voyant apparaître les clichés de Neymar, qui est sous contrat avec eux jusqu'en 2025, et a participé ce week-end à une soirée organisée pour célébrer les 58 ans d'une autre légende du football brésilien, Romario. Même s'il était vêtu d'une veste Louis Vuitton très ample, Neymar ne pouvait pas cacher son visage bouffi et ses formes très arrondies. On le sait, la star de la Seleçao a souvent fait le yoyo sur la balance, mais là, on est passé dans la catégorie supérieure.

Au point même que certains internautes ont pensé que les photos de l'ancien joueur du PSG étaient truquées. Mais une vidéo prise au même moment confirmait que Neymar avait clairement abusé durant sa phase de rééducation suite à l'opération consécutive à une lésion des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Une situation qui laisse planer d'énormes doutes sur l'avenir de l'attaquant.

Neymar commence à inquiéter au Brésil

Neymar in 2015 Neymar in 2024

eating defenders eating defenders

meals pic.twitter.com/ReI2z3oZPv — .𝙇𝙤𝙧𝙙𝙤𝙛𝙉𝙤𝙤𝙗𝙨𝙍𝙈𝙁𝘾𓃵 (@Levy_T_) January 29, 2024

Si certains se sont moqués de Neymar, d'autres s'inquiètent pour le footballeur de 31 ans qui paraît à la dérive depuis pas mal de temps. Et même si son retour dans le championnat saoudien n'est prévu que dans plusieurs mois, certains observateurs brésiliens se demandent si on reverra réellement un jour Neymar sur un terrain de football au plus haut niveau. A Paris, l'ancien Barcelonais avait déjà montré les problèmes qu'il avait à respecter une hygiène de vie digne d'un footballeur professionnel, au point même que des comparaisons avaient été faites entre le Neymar arrivé en 2017 du Barça et celui qui arborait un physique plus alourdi quelques saisons plus tard. Mais cette fois, l'inquiétude grimpe au Brésil après la dernière sortie de celui qui compte autant de supporters que de détracteurs. Du côté saoudien, on n'a toujours fait aucun commentaire concernant l'état physique de Neymar arrivé l'été dernier du PSG et qui n'a joué que 386 minutes avec Al-Hilal avant d'être gravement blessé avec la Seleçao.