Neymar aide un violeur, c’est le scandale au Brésil

Par Eric Bethsy

Condamné pour le viol d’une jeune femme à Barcelone en décembre 2022, Daniel Alves a écopé de quatre et six mois de prison. Mais la peine aurait été plus longue sans l’intervention de son ami Neymar, très critiqué au Brésil pour l’aide apportée.

Incarcéré depuis près d’un an, Daniel Alves n’est pas près de sortir. Le latéral droit de 40 ans a été jugé coupable de viol sur une jeune femme de 23 ans. Les faits s’étaient déroulés dans une boite de nuit à Barcelone en décembre 2022. Et ont conduit à un verdict lourd. Le Brésilien a écopé de quatre ans et six mois de prison, en plus d’une ordonnance d’éloignement de neuf ans et d’une liberté surveillée de cinq ans.

Neymar s'offre une énième polémique

A noter que la peine aurait pu être plus sévère pour Daniel Alves. Le bureau du Procureur réclamait neuf ans de prison, tandis que l’accusation demandait 12 années d’incarcération. Si l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a échappé à une condamnation plus lourde, c’est uniquement grâce à l’intervention de Neymar. Avant le début du procès, le milieu offensif d’Al-Hilal a en effet versé 150 000 euros à la victime pour les préjudices causés.

Le joueur le plus cher de l’histoire a ainsi rendu un énorme service à son ami, au risque de s’attirer de nouvelles critiques. Sans surprise, l’aide de Neymar apportée à un joueur reconnu coupable de viol ne passe pas au Brésil. L’international auriverde fait l’objet d’une énième polémique notamment alimentée par la présidente du Parti des travailleurs au Brésil Gleisi Hoffmann.

« La condamnation du violeur Daniel Alves est pédagogique et exemplaire, a réagi la membre du gouvernement. Elle montre que la société ne tolère plus les comportements sexistes et misogynes. Ce qui est absurde, c’est qu’il a emprunté de l’argent à Neymar, afin de payer des compensations et réduire la peine, ce qui ne résout rien pour la victime, n’efface pas ses souffrances. » Cette affaire n’aidera pas Neymar à redorer son image dans son pays.