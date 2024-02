Neymar, une terrible nouvelle de plus

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Gravement blessé à l'automne dernier, Neymar rêvait de revenir à temps pour aider le Brésil à la Copa America. Ce ne sera pas le cas a confié un membre de la Seleçao.

Revenu en Arabie saoudite pour poursuivre sa rééducation, Neymar a fait de la peine à voir en boitant pour se rendre à la salle d’entrainement, avec un surpoids qui démontre qu’il n’a pas forcément encore repris un programme intensif de reprise. Malgré cela, le Brésilien continue de se montrer ambitieux dans ses propos et au sujet de son avenir. Il était jusqu’à il y a peu encore persuadé de pouvoir accélérer sa convalescence pour être disponible cet été et aider la Seleçao à la Copa América. Mais le message est tombé et il est très clair, c’est une possibilité totalement écartée au Brésil. « Il ne participera pas à la Copa América, c’est certain car sa convalescence est très loin d’être terminée pour le moment. Quand on peut s’attendre à le revoir ? Je pense qu’il sera prêt en septembre, pour les matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2026 », a confié Rodrigo Pavia, le porte-parole des sélections brésiliennes.

Neymar motivé par la Coupe du monde 2026 ?

La donne a en tout cas le mérite d’être claire, et cette nouvelle blessure au genou va le priver des terrains pendant quasiment un an, ce qui est bien au-delà des indisponibilités habituelles. Mais l’ancien joueur du PSG souhaite prendre son temps, lui qui a déjà subi plusieurs grosses blessures dans sa carrière, et rêve d’être enfin tranquille à ce niveau pour jouer ses dernières années. S’il a déjà fait savoir qu’il ne ferait pas comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à jouer jusqu’à quasiment 40 ans, Neymar entend bien repartir sur de bonnes bases avec Al-Hilal, la saison prochaine en Arabie saoudite. Mais aussi avec le Brésil, puisque son envie de disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis semble être intacte à l’heure actuelle.