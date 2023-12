Brésil ‍: Neymar reçoit une terrible nouvelle

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Victime d’une rupture des ligaments croisés le 17 octobre dernier, Neymar ne sera pas remis assez vite pour disputer la Copa America avec le Brésil.

La carrière de Neymar se poursuit et les déceptions continuent de s’enchainer. Après une aventure plombée par les blessures au Paris Saint-Germain, la star du football brésilien a signé en Arabie Saoudite cet été. Quelques semaines plus tard, Neymar a été victime d’une rupture des ligaments croisés avec la sélection brésilienne lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à l’Uruguay. Un ménisque du genou gauche a également été touché et la rééducation sera longue pour le « Ney », dont l’absence est estimée à plus de neuf mois.

Médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar a confirmé dans une interview accordée à Radio 98 FM brésilienne que l’ancien joueur du PSG ne sera pas suffisamment remis pour disputer la Copa America au mois de juin avec le Brésil. Un terrible coup dur pour l’ancien crack du FC Santos. « Il ne va pas avoir le temps, c'est trop tôt. Ce n'est pas la peine de brûler les étapes pour le remettre d'aplomb avant l'heure et prendre des risques inutiles. Nous devons être patients. Parler de retour avant neuf mois est précoce. Nous nous attendons qu'il soit totalement remis après ce temps, prêt à reprendre le jeu de haut niveau, avec de bons résultats, sans aucun type de restriction » a fait savoir le médecin du Brésil, pour qui Neymar sera en capacité de retrouver son meilleur niveau malgré son âge et la gravité de la blessure. Les chances de le voir à la Copa America au mois de juin sont en revanche nulles puisqu’il s’agit là d’une mission impossible aux yeux du médecin de la Seleçao. Un gros coup dur pour l’équipe brésilienne ainsi que pour le joueur, définitivement plombé par les blessures depuis le début de sa carrière.