L1 ‍: Lille monte sur le podium, Metz retombe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans un match entre deux équipes aux ambitions inverses, c'est Lille qui a fait la belle opération en s'imposant 0-1 à Saint-Symphorien.

Après deux victoires consécutives, ce qui lui avait permis de sortir de la zone rouge, Metz espérait confirmer ce dimanche à l'occasion de la réception de Lille, qui de son côté veut finir sur le podium de la Ligue 1. Et cela commençait bien pour les Lorrains, puisque l'inévitable Mikautadze ouvrait le score sur penalty (1-0, 23e). Mais globalement dominateur, le LOSC égalisait logiquement par Ismaily (1-1, 32e) et passait même devant au score juste avant la pause grâce à un but de Yazici (1-2, 44e).

La seconde période était nettement plus tendue, Lille étant tenté de préserver son avantage et de prendre à revers une formation messine obligée de se ruer à l'attaque. A la 90e, Metz pensait bien avoir égalisé, mais Sabaly était logiquement signalé en position de hors-jeu. Les dernières minutes étaient intenses, sur le terrain et dans les tribunes, mais c'est finalement Lille qui s'imposait (1-2) et passait devant Brest au classement en attendant la suite de cette 31e journée de Ligue 1. De son côté, Metz se retrouve de nouveau barragiste à égalité de points avec Le Havre.