Mondial 2026 : Djamel Belmadi et l'Algérie, l'histoire continue !

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Malgré la non-qualification de l'Algérie pour le mondial 2022, Djamel Belmadi reste très apprécié par le public et la fédération. L'avenir du sélectionneur algérien était en suspens, mais il est bien parti pour prolonger son contrat jusqu'en 2026.

L'histoire de Djamel Belmadi sur le banc de l'Algérie a longtemps été un beau conte de fées. Nommé en 2018 comme sélectionneur d'une équipe moribonde qui venait de louper le mondial en Russie, il a rapidement donné un nouveau souffle à la sélection algérienne. Les Fennecs ont retrouvé un état d'esprit, un jeu collectif et surtout des résultats très rapidement. En juillet 2019, l'Algérie remportait même sa deuxième coupe d'Afrique des Nations, 29 ans après la première. Elle a ensuite marché sur ses adversaires en Afrique et même dans le monde avec 35 matches d'invincibilité sur la scène internationale. Pourtant, tout s'est écroulé en quelques semaines avec une CAN 2021 ratée avec une élimination au premier tour puis une qualification manquée pour le mondial 2022 à l'issue d'un terrible barrage face au Cameroun.

Belmadi, vers une prolongation jusqu'au mondial 2026

Le but de Karl Toko Ekambi à la 124e minute n'a pas seulement privé l'Algérie d'un voyage au Qatar en fin d'année, il a aussi remis en cause tout le travail de Djamel Belmadi depuis quatre ans. Agenouillé en pleurs sur la pelouse de Blida, le technicien semblait accuser le coup de cette désillusion et de nombreuses rumeurs annonçaient déjà son départ prochain de la sélection algérienne. Cependant, Belmadi s'est donné le temps de la réflexion et envisage de continuer son aventure à la tête de la sélection algérienne.

🚨 ÇA SERAIT EN BONNE VOIE POUR LE COACH



Djamel Belmadi devrait rentrer en Algérie dans les prochaines semaines afin de signer un nouveau contrat ✈️✍🏼



Attendons ça prochaine prise de parole pour en être sûr 🎙🇩🇿



Et espérons un changement radical au sein de la FAF ✅ pic.twitter.com/Bc676Fgzv7 — 🇩🇿 (@footdjazair) April 12, 2022

Comme l'indique le site DZfoot, la prolongation de contrat de Djamel Belmadi avec les Fennecs est en bonne voie. Les sources proches du dossier parlent de négociations bien avancées qui devraient se concrétiser vite. En effet, les qualifications de la prochaine CAN 2023 en Côte d'Ivoire arrivent vite. Belmadi s'engagerait jusqu'en 2026 avec l'objectif clair de qualifier l'Algérie pour la coupe du monde prévue cette année-là en Amérique du Nord. Belmadi vise aussi une demi-finale pour l'Algérie lors de la CAN 2023. Une bonne nouvelle pour de nombreux supporters algériens, lesquels ont beaucoup apprécié son travail et ses résultats pendant ses quatre années à la tête de l'Algérie.