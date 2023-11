Il cambriole Benzema, mais refuse de voler Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Les cambriolages des maisons de footballeurs sont devenus un vrai fléau. C'est le cas en France mais aussi en Espagne. Le chef d'un puissant groupe s'est confié à la presse espagnole, évoquant ses forfaits comme le fait qu'il ait toujours épargné un joueur : Lionel Messi.

L'explosion des salaires dans le football moderne fait bien des heureux. Il y a évidemment l'entourage du joueur, sa famille et ses agents, mais aussi des inconnus aux dents longues : les malfaiteurs. Ces derniers se sont spécialisés dans le cambriolage des résidences des stars du ballon rond. C'est le cas en France depuis une dizaine d'années avec des affaires qui ont défrayé la chronique à Paris, Marseille et Lyon notamment. Toutefois, ce phénomène est bien européen avec de véritables bandes organisées. L'une des plus puissantes opère en Espagne avec à sa tête un chef connu sous le nom d'Alberto. Le mystérieux malfaiteur en fuite a accepté de répondre aux questions d'un journaliste du quotidien El Espanol.

Un chef de voleurs ne veut pas toucher à Messi

Il a évoqué ses plus beaux coups et surtout certaines de ses plus célèbres victimes. Alberto et sa bande ont notamment dévalisé la maison espagnole de Karim Benzema, celle de Cristiano Ronaldo sur l'Ile de Madère. En 2012, il a aussi visé la résidence catalane de Johan Cruyff sans le vouloir, récupérant 20 000 euros dans l'opération. Quasiment aucun joueur ne résiste à ses plans, à part peut-être Lionel Messi. Le dispositif de sécurité de la Pulga ne gêne pas le professionnel du cambriolage, c'est plutôt l'aura du joueur qui est en cause. Alberto respecte trop Messi pour vouloir le cambrioler, même quand de superbes occasions se présentent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Il y a peu de temps, il y a presque un an je crois, d’autres individus ont suggéré cette idée bien que ce ne fût pas la maison du joueur mais celle des parents de Messi. Messi était déjà à Paris. Je suis allé la voir, car je la connais très bien et je suis familier de la région. Par respect pour Messi, je n’ai pas donné suite à cette proposition, car je l’apprécie énormément, point final. […] J’ai empêché plusieurs fois des personnes qui voulaient s’en prendre à la maison de Messi, des personnes qui me l’ont demandé, mais je ne peux pas stopper tout le monde… Cette fois-ci, j’ai pu le faire et j’en suis très fier », a t-il révélé dans le podcast Sumario abierto d'El Espanol. Une anecdote qui montre bien que Lionel Messi est un joueur à part dans l'Histoire du football, au-delà même de ses 8 ballons d'or glanés en carrière.