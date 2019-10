MLS : Un but, une élimination et un geste obscène pour Ibrahimovic

Les derbys ont tous un surnom, et à Los Angeles, c’était El Trafico la nuit dernière. Les deux clubs de la cité des Anges s’affrontaient en finale de Conférence, et c’est le LA FC qui a disposé du LA Galaxy sur le score spectaculaire de 5-3. Avec un but et une passe décisive, Zlatan Ibrahimovic a tout tenté mais n’a pas pu empêcher l’élimination de son équipe, battue par celle de son grand rival Carlos Vela, auteur d’un doublé.

Le Suédois a peut-être disputé son dernier match sous la bannière du Galaxy, même si encore une fois, il s’est fait remarquer par un geste final peu glorieux. Vexé par l’élimination et les provocations de quelques fans adverses, l’ancien joueur du PSG s’est approché de la foule en se tenant fermement les parties intimes, histoire d’inviter ses « admirateurs » à descendre le voir s’ils en avaient le courage. Un geste qui a forcément fait polémique et pourrait provoquer l’ouverture d’une enquête au niveau de la MLS.

Could Zlatan Ibrahimovic's last action in #MLS be... grabbing his junk and mouthing off to an #LAFC fan? Possibly. Kind of perfect in the worst possible way, I'd say. #LAGalaxy pic.twitter.com/shKTVeqm8g