Globe Soccer Awards : Deschamps et Cristiano Ronaldo récompensés

Dans : Foot Mondial, Foot Europeen, Equipe de France.

Ce jeudi, tout le gratin du football mondial se trouvait à Dubaï pour assister à la cérémonie des Globe Soccer Awards. Parmi les récompenses décernées, Didier Deschamps a été nommé « meilleur entraîneur de l'année » après avoir remporté la Coupe du Monde 2018 avec son équipe de France.

Si Blaise Matuidi a aussi été auréolé du « prix de la meilleure carrière de joueur », c'est Cristiano Ronaldo qui s'est adjugé le trophée de « meilleur joueur de l’année ». Auteur du « plus beau but de 2018 », grâce à son retourné contre la Juve avec le Real en Ligue des Champions, la star portugaise devance deux Français, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Pas de trace de Luka Modric sur le podium donc, alors qu'il a remporté le Ballon d'Or en fin d'année dernière. Et pour finir, c'est l’Atlético Madrid qui a été désigné « meilleur club de 2018 », suite à ses succès dans l'Europa League et la Supercoupe d'Europe.