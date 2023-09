Miami ‍: 50.000 euros le ticket, l’effet Messi est terrifiant

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, l’Inter Miami profite de Lionel Messi pour améliorer ses résultats. Mais financièrement, la venue de l'Argentin a fait basculer la franchise de David Beckham dans une autre dimension.

Après deux ans passés au Paris Saint-Germain, où il a permis au club de passer un cap supplémentaire au niveau du rayonnement de sa marque mais pas vraiment sportivement, Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. Malgré une proposition pharaonique de l’Arabie Saoudite, l’international argentin a dit oui à l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Sur le plan sportif, les débuts de Lionel Messi en MLS sont idéaux avec 11 buts en 10 matchs dans un championnat qui, il faut bien le dire, n’a pas grand-chose à voir avec le top 5 européen au niveau de l’intensité.

Sportivement, la venue de Lionel Messi fait un bien fou à l’Inter Miami… et que dire financièrement. D’après les informations du magazine Fortune, le prix des billets pour les matchs de l’Inter Miami a grimpé de 1700 % en moyenne. Un chiffre dingue qui donne des tarifs absolument fous. Pour le match entre l’Inter Miami et les New York Red Bulls le 27 août dernier en MLS (victoire 0-2 de l’équipe de Lionel Messi), le prix des places était compris entre 400 euros pour la place la moins chère… et 50.000 euros pour le ticket VIP.

Messi a généré 260 ME d'euros en vente de tickets

Fortune indique qu’en l’espace de deux mois, Lionel Messi a généré au moins 260 millions d’euros en vente de billets. Si certains pouvaient en douter, l’impact du champion du monde 2022 est donc considérable sur les finances du club de Miami et sur le football américain dans sa globalité alors que le média ajoute que la plateforme Apple TV a gagné près de 300.000 abonnés au mois de juillet, soit un bénéfice de près de 30 millions d’euros. Un incroyable « effet Messi » aussi impressionnant que terrifiant au vu des sommes en jeu.