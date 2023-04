Messi en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo devient dingue

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée mouvementée lors de la rencontre entre Al-Nassr et Al-Hilal. Le quintuple Ballon d'Or est passé proche de la correctionnelle.

Cristiano Ronaldo fait logiquement beaucoup parler de lui depuis son arrivée dans le championnat d'Arabie saoudite. L'ancien joueur du Real Madrid souhaite faire progresser le football saoudien mais aussi gagner de nouveaux fans à travers le monde. Avec son club d'Al-Nassr, CR7 fait du bon travail, avec déjà 11 buts inscrits en 11 matchs disputés en Saudi Pro League. Mais ce mardi soir, rien ne s'est passé comme prévu pour Al-Nassr et Ronaldo, battus logiquement par Al-Hilal 2 buts à 0. Lors de cette rencontre, c'est la frustration qui aura gagné le Portugais de 38 ans, qui s'est rendu coupable d'un mauvais geste sur un joueur adverse. Et au coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo n'a pas supporté le chambrage des fans adverses.

Cristiano Ronaldo sous tension

QUE ISSO, ROBOZÃO? 😳🤖 Cristiano Ronaldo fez um gesto obsceno após supostos gritos de "Messi", por parte dos torcedores do Al-Hilal, rival do Al-Nassr.



🎥: @wtrx5 pic.twitter.com/0OOsUew6Oa — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 19, 2023

Sur une séquence devenue virale ces dernières heures sur les réseaux sociaux, on peut voir Ronaldo faire un geste obscène après de prétendus cris pro-Messi par des fans d'Al-Hilal, rival d'Al-Nassr. Ce n'est pas la première fois que des supporters chambrent Ronaldo en rendant hommage à Leo Messi depuis l'arrivée du Portugais en Arabie saoudite. Une tendance que le Portugais a du mal à gérer pour le moment. Certaines rumeurs parlent d'un intérêt d'Al-Hilal pour Messi, qui pourrait donc venir jouer dans le futur en Arabie saoudite et faire encore un peu plus d'ombre à CR7, même si un retour au FC Barcelone parait le plus probable pour le moment concernant le joueur du PSG. En tout cas, la rivalité entre les deux hommes n'a pas fini de faire parler. En fin de carrière, ils comptent encore réaliser quelques exploits pour finir sur la meilleure note possible, en club ou en sélection.