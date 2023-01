Cristiano Ronaldo déjà victime d’un gros complot

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr a beaucoup fait parler ces derniers jours, et pas seulement pour de bonnes raisons. L’attaquant portugais aurait obligé ses dirigeants à éjecter son coéquipier Vincent Aboubakar, lequel aurait immédiatement critiqué CR7. Deux rumeurs totalement inventées.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite n’est pas passée inaperçue. La signature d’une telle légende représente forcément la nouvelle attraction du championnat. Surtout si des polémiques accompagnent sa signature. Peu de temps après sa venue, d’étonnantes informations sont apparues autour de son nouveau coéquipier Vincent Aboubakar. En effet, Al-Nassr aurait décidé de pousser le Camerounais vers la sortie afin de libérer une place de joueur étranger pour Cristiano Ronaldo. On pouvait facilement imaginer que le Lion Indomptable n’apprécierait pas ce traitement.

Aboubakar n'a pas critiqué CR7

Ce explique pourquoi, dans la foulée, l’indésirable aurait critiqué CR7 dans une déclaration osée. « J’ai toujours pensé que Messi était meilleur que Ronaldo, mais après m’être entraîné avec Ronaldo, j’ai réalisé que j’avais raison », aurait lâché Vincent Aboubakar selon la chaîne turque NTV Spor. Mais ces deux informations étaient à prendre avec grande précaution. Pour commencer, l’ancien joueur du FC Lorient n’a pas été éjecté par ses dirigeants. L’international camerounais, qui vient de disputer la Coupe du monde 2022, fait toujours partie du groupe d’Al-Nassr.

🚨



Vincent Aboubakar est toujours sous contrat ou du moins pour le moment, les médias ont encore tenté de faire passer Cristiano Ronaldo pour le méchant, et jamais Aboubakar n’a fait de déclaration selon laquelle Messi était meilleur que CR7.



Pourquoi tout cet acharnement? pic.twitter.com/7FArYXFj9X — 𝗔𝗰𝘁𝘂 𝗖𝗥𝟳🐐 (@ActuCR7_) January 11, 2023

L’avant-centre de 30 ans a été aperçu à l’entraînement avec le groupe de Rudi Garcia mercredi. De plus, sa déclaration sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a apparemment été inventée. Vincent Aboubakar n’a jamais critiqué son nouveau coéquipier dans les médias. Les deux hommes pourraient bien former l’attaque d’Al-Nassr dans les mois à venir. Preuve que certains tentent de profiter de l’arrivée du quintuple Ballon d’Or pour créer le buzz. Nul doute que ces fausses rumeurs ne seront pas les dernières.