Maradona : Le génie Cristiano Ronaldo salue le « génie éternel »

Légende vivante du football actuel, Cristiano Ronaldo a réagi avec émotion à l'annonce du décès mercredi de Diego Armando Maradona.

Impossible de comparer la carrière de Cristiano Ronaldo avec celle de Diego Maradona, le Pibe de Oro ayant écrit une légende qui dépasse les seules limites d’un terrain de football, mais forcément CR7 sait ce que le génie argentin a apporté au foot et il a tenu à sa façon à adresser un message au génie argentin après l’annonce de la mort de Diego Amando Maradona. Via les réseaux sociaux, la star de la Juventus et du Portugal a salué avec émotion celui qui a marqué éternellement l’histoire de son sport. « Je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L'un des meilleurs à jamais. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, champion. Tu ne seras jamais oublié », a lancé Cristiano Ronaldo, en illustrant son message d’une photo noir et blanc prise avec Diego Armando Maradona il y a quelques années.