Attendu au Mondial 2026, Messi fait trembler l'Argentine

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, Lionel Messi a fait le bonheur de ses compatriotes. Beaucoup l’attendent déjà pour la prochaine édition en 2026. Mais pour le moment, le milieu offensif de l’Inter Miami refuse de se projeter aussi loin dans sa carrière.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, Lionel Messi n’a pas fait une croix sur le football de haut niveau. Tout le monde a pu s’apercevoir que la Major League Soccer était loin d’être aussi compétitive que les principaux championnats européens. Ce qui explique en partie pourquoi la Pulga se balade avec l’Inter Miami. Il n’empêche que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain reste ambitieux avec sa sélection.

PSG : La France avait le seum, l’accusation de Messi https://t.co/GSk0Esiu2c — Foot01.com (@Foot01_com) September 21, 2023

L’Argentin, qui n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière internationale, continue de porter l’Albiceleste après l’avoir menée au sacre en Coupe du monde au Qatar. La Copa América 2024 aux Etats-Unis représente son prochain objectif. Quant au Mondial deux ans plus tard, même si ses compatriotes rêvent de le voir disputer à nouveau la compétition, le milieu offensif de 36 ans refuse de faire la moindre promesse. « Je ne sais pas si je jouerai la Coupe du monde 2026, je l'ai déjà dit », a répondu Lionel Messi dans un entretien accordé au média local Olga.

Un Mondial à 39 ans ?

« Je n'y pense pas encore parce que c'est loin, a-t-il expliqué. Je pense à la Copa América, mon objectif est d'arriver en forme à la Copa América aux Etats-Unis. Ce sera beau parce qu'on a joué la Copa América Centenario (Copa América 2016) là-bas et elle était très belle, on a perdu en finale (0-0, 4-2 tab contre le Chili), mais on a pris beaucoup de plaisir pendant le parcours. Après la Copa América (2024), on verra. Cela dépend de comment je me sens. Il reste encore trois ans. » Pendant le Mondial 2026, Lionel Messi fêtera ses 39 ans.