Le PSG en force au Trophée The Best

La FIFA a dévoilé le nom des nominés pour le titre de meilleur joueur de l’année 2022. Une liste de 14 éléments a été donnée, pour une cérémonie de récompense qui aura lieu le 27 février prochain. Quatre joueurs du PSG sont cités, avec Lionel Messi, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé et Neymar. L’Argentin est le grand favori après sa deuxième partie d’année en trombe, notamment avec le PSG puis l’Argentine au Mondial. Parmi les autres candidats, on retrouve notamment Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Jude Bellingham.

