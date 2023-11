Ballon d'Or africain ‍: Maroc ou Algérie, Mahrez craint le coup tordu

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans un peu moins d'un mois, on connaîtra le nom du lauréat du trophée de meilleur joueur africain de l'année. Riyad Mahrez est l'un des favoris, mais la star algérienne sait qu'un autre joueur peut le priver du trophée.

A 32 ans, Riyad Mahrez a décidé de donner un virage à sa carrière en quittant Manchester City pour rejoindre le 28 juillet dernier le club saoudien d’Al-Ahli. Au sein de cette équipe, l’attaquant international algérien évolue avec d’autres joueurs vedettes venus d’Europe, puisque Robert Firmino ou bien encore Edouard Mendy ont signé avec cette formation. Révélé sous le maillot du Havre, où Leicester l’avait déniché en 2014, Riyad Mahrez avait tout gagné avant de rejoindre l’Arabie Saoudite, et il est donc un postulant plus que sérieux au Ballon d’or africain, lequel sera décerné le 11 décembre prochain. Mais, se confiant sur le blog de Nabil Djellit, l’homme aux 83 sélections avec l’Algérie sent bien que le danger pourrait venir d’un international marocain qui a frappé fort aussi la saison dernière. Il s’agit bien évidemment de Yassine Bounou, le gardien de but du Maroc et du FC Séville, lequel a, lui aussi, signé en Saudi Pro League.

Mahrez craint que les dés soit pipés

Riyad Mahrez en 2022-2023 :



⚽️ 20 buts

🎯 16 passes décisives

▪️Meilleur passeur de l’année civile 2023 (21)



▪️Vainqueur ligue des champions

▪️Vainqueur Premier League

▪️Vainqueur FA Cup



▪️Élu 2 fois joueur du mois de Man City #TeamDz #Mahrez pic.twitter.com/moVI8huuAq — La Detente 🇩🇿🃏 (@Mohdz674) November 2, 2023

Classé 13e du Ballon d’Or, Yassine Bounou est un sérieux candidat, même si Riayd Mahrez pense avoir fait mieux que lui. « Le Ballon d'Or africain, normalement, il y a toujours Mané, Salah mais l'année dernière sur le plan collectif, ça a été un peu plus difficile pour eux. Moi, j'ai gagné le triplé (FA Cup, Premier League et Ligue des champions). Dans l'année, sélection comprise, j'ai mis 20 buts et donné 15 passes décisives. Dans le jeu, j'ai été un acteur majeur en PL, FA Cup, un peu moins en Ligue des champions, mais sur les dernières années, j'ai toujours été important dans cette compétition. Il y a une forme de logique à ce que je sois récompensé par ce titre européen. Après, j'ai entendu qu'on essayait aussi de pousser pour le gardien du Maroc, Bounou, c'est vrai qu'il a gagné la Ligue Europa, mais bon ça ne vaut en aucun cas un triplé historique avec City. Donc on verra... », fait remarquer l'attaquant algérien. Les rumeurs affirment que la cérémonie se déroulant à Marrakech, le titre de Yassine Bounou serait « garanti ». Réponse le 11 décembre.