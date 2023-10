Le Maroc fleuron de l'Afrique, c'est faux

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Demi-finaliste de la Coupe du monde il y a près d'un an, le Maroc fait figure de grand favori de la prochaine CAN. Néanmoins, un homme n'approuve pas cette analyse : le sélectionneur marocain Walid Regragui lui-même.

Equipe numéro 1 de l'Afrique au classement FIFA et au dernier Mondial, le Maroc va t-il enfin concrétiser par un titre continental ? Si les Lions de l'Atlas avaient réussi à atteindre les demi-finales de la dernière Coupe du monde en sortant l'Espagne et le Portugal, ils attendent de gagner une CAN depuis 1976. C'était en Ethiopie et c'est la seule de leur histoire à ce jour. Au vu de leur nouveau statut avec une 13e place au classement FIFA et un récent succès contre le Brésil en amical, le Maroc semble hors d'atteinte pour le prochain tournoi en Côte d'Ivoire. Une impression renforcée par le tirage au sort qui a placé le Maroc dans un groupe F abordable avec la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie.

Regragui voit le Maroc inférieur à plusieurs équipes

Néanmoins, le sélectionneur marocain Walid Regragui a de quoi être inquiet des dernières prestations de son équipe. Depuis le succès de prestige sur la Seleçao, le Maroc n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs. Les Marocains ont perdu en Afrique du Sud, concédant aussi le nul contre le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire. De quoi inciter Regragui à être pessimiste sur les chances marocaines à la CAN de janvier prochain. Pour lui, le Maroc n'a rien du grand favori au sacre continental.

« Aujourd’hui, on n’est pas favori. Je pense qu’aujourd’hui, il y a de meilleures équipes que le Maroc sur le continent. Un an après la Coupe du Monde, beaucoup d’équipes ont progressé dont la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Nigeria et l’Algérie. Des équipes qui n’ont pas été à la Coupe du Monde sont favorites. Nous, on va essayer de se battre et de passer le premier tour », a t-il lâché en marge du dernier amical en Côte d'Ivoire. Des propos qui font faire parler au pays. Mais, au moins, on ne pourra pas dire que le sélectionneur marocain soit victime d'un excès de confiance après le Mondial au Qatar.