La blessure de Neymar est terrible, sa fin de carrière est évoquée

Par Claude Dautel

Au lendemain de sa blessure lors de la défaite du Brésil contre l'Uruguay, Neymar a appris la terrible nouvelle. Il doit se faire opérer d'une rupture du ligament croisé et du ménisque du genou.

Les images de la chute au sol de Neymar et de ses cris de douleur ne laissaient guère place au doute, mais ce mercredi soir l'information est officielle, l'ancien joueur du PSG sera éloigné des terrains de football au moins six mois. Et même la suite de sa carrière est en danger. Déjà opéré de la cheville cette année, le numéro 10 de la Seleçao a passé des examens consécutifs à sa blessure juste avant la pause lors du match Uruguay-Brésil qualificatif pour le Mondial 2026. Et l'IRM a révélé que le joueur de 31 ans était gravement blessé, comme l'a confirmé le club saoudien d'Al-Hilal. « Les examens médicaux subis par Neymar ont confirmé la déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou, il subira une intervention chirurgicale puis un programme de traitement qui sera déterminé ultérieurement », indique le nouvel employeur de Neymar.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Cette opération va éloigner la star brésilienne des terrains de football pour au moins six mois, et au Brésil certains osent désormais évoquer une fin de carrière précoce pour Neymar. Depuis quelques saisons, le Brésilien enchaîne les blessures, et cela s'accélère. Au Mondial, le joueur de la Seleçao s'est blessé sérieusement à la cheville, ratant plusieurs matchs avant de revenir au moment du match contre la Croatie avec le scénario que l'on connait. Avec le PSG, Neymar a raté toute la fin de saison, et son transfert à Al-Hilal tourne déjà à la catastrophe suite à cette rupture du ligament avec son équipe nationale. L'avenir de Neymar s'inscrit désormais en pointillés, même si le club saoudien et la fédération du Brésil veulent tout faire pour le faire revenir après cette absence au moins jusqu'en mai 2024.