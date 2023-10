Grave blessure pour Neymar, le Brésil craint un drame

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Le Brésil a été battu par l'Uruguay (2-0) dans la course au Mondial 2026. Mais pire que cela, la Seleçao pourrait avoir perdu Neymar jusqu'à la fin le saison.

Les supporters brésiliens se réveillent avec un énorme mal de crâne ce mercredi. En effet, l’équipe nationale a été battue en Uruguay, ce qui fait retomber la formation de Diniz à la troisième place des qualifications, ce qui n’est pour l’instant pas dramatique, mais il se pourrait bien que Neymar soit out pour toute la saison 2023-2024. Après le nul face au Venezuela, le Brésil espérait revenir avec des points de son déplacement à Montevideo, mais non seulement cela n’a pas été le cas, mais en plus Neymar a été contraint de céder sa place à Richarlison dans le temps additionnel de la première période, l’ancien joueur du PSG quittant ses coéquipiers dans une civière.

Neymar victime d'une rupture des ligaments ?

C’est sur un choc relativement anodin que la star s’est blessée, poussée par Nicolas de la Cruz, mais en tombant, Neymar a vu sa jambe gauche venir taper dans sa jambe droite, provoquant sa chute et une torsion de son genou gauche bloqué d'un seul coup. Le joueur de 31 ans a vite compris qu’il y avait quelque chose de grave et, au sol, il a alerté le staff médical du Brésil afin d'être rapidement pris en charge. Ce qui a évidemment été le cas, la blessure de Neymar semblant réellement très sérieuse.

Vous vous souvenez de tous ceux qui nous expliquaient cet été que le #PSG avait tort de le dégager ? Qu’on allait revoir le grand #Neymar maintenant qu’il avait été opéré de sa cheville ? C’est malheureux mais ce joueur-là n’existe plus depuis longtemps pic.twitter.com/PS0e0CGXRq — Nikop17 (@nikop17) October 18, 2023

Après la pause, Neymar est apparu brièvement avec des béquilles et une énorme protection sur l’ensemble de sa jambe gauche. Les médias brésiliens affirment que le joueur transféré cet été du PSG en Arabie Saoudite pourrait souffrir d’une rupture du ligament du genou gauche, ce qui serait assurément la fin de sa saison. De quoi forcément toucher ses coéquipiers brésiliens. « Nous savons que c'est certainement un moment très grave, mais j'espère que ce n'est rien, car c'est un joueur important pour nous. Nous avons une immense affection pour lui. Il a eu toutes ces blessures et, là, quand il commence à accélérer, il a une autre blessure. J'espère que ce n'est rien », a répété Casemiro après la fin d’une rencontre noire pour le Brésil sans être convaincu.

NEYMAR DEIXOU O ESTÁDIO CENTENÁRIO DE MULETA E PERNA IMOBILIZADA! ⚠️🚨😩 O craque da camisa 10 parece ter sofrido uma lesão importante. Que imagem triste... pic.twitter.com/bO57fdBxEK — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 18, 2023

Selon João Pedro Fragoso, journaliste qui suit la Seleçao pour O Globo, des examens vont être réalisés sur le genou de Neymar dans la soirée, le staff médical souhaitant attendre 24 heures après de réaliser une IRM. Mais l'inquiétude est visiblement énorme pour celui qui avait été privé de toute la fin de saison avec le PSG suite à une opération de la cheville. De quoi forcément mettre en doute le retour un jour de Neymar à son meilleur niveau, et relancer les supputations sur sa forme physique. Pour le Brésil, qui traverse une crise de résultats, c'est la pire nouvelle de l'année 2023.