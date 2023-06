L’arnaque Lionel Messi, tout un pays en furie

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Actuellement en tournée en Asie, Lionel Messi ne disputera pas le dernier match de l'Argentine contre l'Indonésie. Une décision qui fait vivement réagir.

C’est l’été en Europe, et l’Asie devient dès lors un point de chute pour de nombreux passages des clubs et des stars des autres continents. Le PSG ira au Japon une nouvelle fois, tandis que l’Argentine est en tournée en Asie pour rentabiliser au maximum son titre de championne du monde. Après un premier match face à l’Australie à Pékin, la sélection de Lionel Scaloni a rendez-vous ce lundi à Jakarta pour un match amical contre l’Indonésie. Buteur au bout de seulement deux minutes contre les Socceroos, Lionel Messi a été mis au repos pour la rencontre de lundi, et autorisé donc à partir en vacances avant de reprendre le championnat nord-américain avec Miami dans un peu plus d’un mois. Cette coupure est certainement nécessaire pour celui qui vient de quitter le PSG, mais elle provoque une terrible colère. En effet, le stade de Jakarta se prépare à accueillir 60.000 personnes pour cette rencontre, et les organisateurs ont bien évidemment mis en avant la présence de Lionel Messi pour provoquer un véritable engouement.

Les billets vendus à 90 % pour Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Surya Wijaya (@ang.uya)

Dans un pays loin d’être riche, le prix du billet à 70 euros a provoqué de grosses attentes, mais le renoncement de La Pulga fait des mécontents. Des demandes de remboursement sont effectuées, alors que des fans de Messi, comptent tout de même traverser le pays pendant 12 heures afin d’assister à la rencontre. C’est le cas de Surya Wijaya Ang, interrogé par l’AFP en raison de sa célèbre collection de maillots de Lionel Messi (voir ci-dessus), dont il a du vendre quelques pièces pour pouvoir faire ce voyage et acheter ce billet. « C’était la plus grande chance de ma vie de voir jouer Lionel Messi en personne. Messi est une icône ici et je pense que 90 % des billets ont été vendus à ce prix parce qu’il était annoncé. C’était une stratégie marketing pour eux », a expliqué ce grand fan de football, qui sait toutefois qu’il est quasiment impossible de garantir la présence d’un joueur. Lionel Messi aurait très bien pu se blesser contre l’Australie et tout de même déclarer forfait pour cette rencontre face à l’Indonésie. En attendant, le futur ex-joueur du PSG va esquiver ce déplacement, et cela fait forcément des malheureux.