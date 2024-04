OM ‍: Pau Lopez viré, Longoria est sans pitié

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM connaitra certainement une nouvelle intersaison riche en rebondissements. Parmi les joueurs qui pourraient aller voir ailleurs l'été prochain : Pau Lopez.

A Marseille, on espère vivre de très belles émotions en cette fin de saison. La Ligue Europa est à remporter et via la Ligue 1, une place européenne tend les bras des hommes de Jean-Louis Gasset. Par la suite, et en fonction des résultats finaux, l'OM ajustera son marché des transferts estival. Pas mal de joueurs sont en sursis aux yeux de Pablo Longoria. Inconstant depuis son arrivée, Pau Lopez ne sera pas épargné. Surtout s'il ne se montre pas à la hauteur lors des échéances importantes qui arrivent pour l'Olympique de Marseille.

Pau Lopez, un avenir de plus en plus flou à l'OM

C'est un honneur et une fierté de rejoindre @OM_Officiel et de défendre les couleurs de ce grand club. Merci beaucoup pour la confiance et l'accueil. Je suis sûr que nous allons vivre de grandes choses ensemble.

ALEZ L'OM! #DroitAuBut pic.twitter.com/zuC1IVrRuk — Pau López (@paulopez_13) July 19, 2021

Selon les informations de L'Equipe, Pablo Longoria a récemment pris la décision de recruter un nouveau gardien l'été prochain et ce à cause des performances mitigées de Pau Lopez cette saison. La confiance semble donc rompue entre le portier, en fin de contrat en juin 2026 et sa direction, qui veut s'appuyer sur des joueurs fiables et mentalement à la hauteur. Si Longoria veut passer à autre chose ou du moins le mettre en forte concurrence, la décision finale sera certainement prise par le nouvel entraîneur du club phocéen, qui n'est pas encore connu. En l'état actuel des choses, Faris Moumbagna, Quentin Merlin et Bamo Meïté font aussi partie des joueurs susceptibles de quitter la Canebière l'été prochain. Des nouveaux changements qui risquent d'inquiéter encore plus les fans et observateurs de l'OM quant à la stratégie au mercato de Pablo Longoria. Surtout que les Phocéens font partie des équipes européennes qui vendent le plus mal leurs joueurs. Nul doute que Frank McCourt sera des plus attentifs aux résultats de son club mais aussi au comportement de Pablo Longoria.