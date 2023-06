Pour Messi, l’Inter Miami se met en mode Barça

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’apprête à rejoindre l’Inter Miami. Le milieu argentin n’a pas souhaité attendre le FC Barcelone. Mais au sein de sa nouvelle équipe, l’ancien Blaugrana aura peut-être de quoi se remémorer des souvenirs catalans.

En optant pour l’Inter Miami, Lionel Messi a réussi un beau contre-pied. L’Argentin était plutôt attendu au FC Barcelone qui, malgré ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga, semblait déterminé à le récupérer cet été. La situation semblait idéale puisque le meneur de jeu sera bientôt libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Finalement, la Pulga n’a pas souhaité attendre le Barça. Et n’a pas non plus privilégié l’aspect financier.

Messi avec d'autres ex-blaugrana ?

Lionel Messi a en effet rejeté les offres gigantesques venues d’Arabie Saoudite pour rejoindre l’Inter Miami, seulement 15e et dernier de Major League Soccer. D’où les moqueries de son ami Sergio Agüero. « Nous avons parlé, je lui ai envoyé le classement de MLS, a raconté l’ancien attaquant à ESPN. Je lui ai dit : "écoute-moi, ton équipe est dernière, tu as intérêt de la faire grimper à la neuvième ou huitième place pour participer aux barrages." Il a rigolé, et m’a dit : "qu’est-ce que tu vas m’apprendre ?" Avec moi, il rigole… Mais il a aussi dit : "On va aller en Play-offs, il faut qu’on y participe". »

Confiant, Lionel Messi a peut-être reçu des garanties sportives de la part de ses futurs dirigeants. On peut penser que la franchise américaine tentera de mettre sa star dans les meilleures conditions. C’est pourquoi l’Inter Miami essaie de convaincre deux de ses anciens coéquipiers à Barcelone. Si l’avant-centre Luis Suarez a décidé de rester à Grêmio, le latéral gauche Jordi Alba et le milieu Sergio Busquets, en fin de contrat au Barça, sont bien convoités par la direction floridienne. Et bien évidemment, la présence du septuple Ballon d’Or représente un bel argument dans les discussions.