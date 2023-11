Il a trahi Cristiano Ronaldo et lui demande pardon

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Ancien sélectionneur du Portugal, Fernando Santos avait écarté Cristiano Ronaldo du onze pendant le Mondial 2022. Furieux, le capitaine portugais l’avait mal pris et s’était éloigné du technicien qui regrette la situation.

Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à pardonner facilement. Alors que Lionel Messi portait l’Argentine jusqu’au sacre, le Portugais perdait sa place de titulaire pendant le Mondial 2022. CR7 avait effectivement débuté sur le banc le huitième de finale contre la Suisse (6-1), puis le quart perdu face au Maroc (0-1). Un choix fort de l’ancien sélectionneur Fernando Santos qui a brisé son amitié avec l’attaquant.

Ronaldo a coupé les ponts

« On ne s'est pas parlés depuis que je suis revenu du Qatar, a confié le technicien au journal A Bola. On était très proches sur les plans sportif et personnel. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ça. C'était un choix sportif. Pendant le deuxième semestre de l'année 2022, il a passé six mois terribles mentalement et physiquement. Ça a commencé avec ce malheur qui est arrivé à lui et à sa famille, et qu'aucun d'entre nous n'aimerait vivre (la mort de son bébé à la naissance). »

« Ce moment l'a beaucoup affecté et après il y a eu la partie sportive. Cristiano n'avait pas joué pendant la pré-saison et il était resté deux mois sans s'entraîner. Il n'avait pas le rythme des matchs, s’est justifié l’actuel sélectionneur de la Pologne. Si c'était à refaire aujourd'hui, je referais la même chose. Stratégiquement, j'ai pensé que c'était la meilleure décision. Ce n'était pas une décision facile, mais l'équipe passe en priorité. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Il était entré en tant que remplaçant contre la Suisse, mais le match était si bien que ça n'avait aucun sens de changer à la rencontre suivante. Le matin du match, quand je lui ai expliqué pourquoi il n'allait pas joué, il l'a mal pris. J'ai compris sa réaction. De mon point de vue, notre relation reste la même, il est toujours comme un fils ou comme un petit frère pour moi. Si le téléphone sonne, il sait que je serai toujours là. Je sais que ça fait mal, mais c'est la vie », a relativisé Fernando Santos, apparemment perçu comme un traître pour Cristiano Ronaldo.