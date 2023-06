Dans un autre monde, Cristiano Ronaldo écrase Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi devrait rejoindre l’Inter Miami en Major League Soccer. L’Argentin va en profiter pour toucher un salaire supérieur à celui qu’il perçoit dans la capitale. Mais la Pulga restera loin du niveau salarial de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

Pourquoi l’Inter Miami ? Laissé libre par le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a surpris dans son choix de carrière. Beaucoup s’attendaient à son retour au FC Barcelone. Mais les soucis du club catalan avec le fair-play financier de la Liga l’ont refroidi. Le septuple Ballon d’Or a donc opté pour un exil loin de l’Europe, sans pour autant privilégier la meilleure offre salariale.

Messi n'a pas privilégié l'argent

« L'aspect financier n'a jamais été un problème pour moi, ni un obstacle en quoi que ce soit, expliquait la Pulga dans son entretien avec Sport et Mundo Deportivo. (…) Si cela avait été une question d'argent, je serais allé en Arabie Saoudite ou ailleurs, où l'on m'offrait beaucoup d'argent. Ma décision se base sur autre chose et non sur l'argent. » Selon les rumeurs qui circulaient ces dernières semaines, Lionel Messi aurait effectivement refusé des montants ahurissants.

Un club saoudien lui aurait notamment offert jusqu’à 400 millions d’euros par an ! Bien sûr, même s’il a privilégié d’autres critères, le futur ex-Parisien a négocié un salaire confortable avec l’Inter Miami. On parle de revenus estimés à 56 millions d’euros par an. On est quand même loin, très loin du salaire négocié par Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

De son côté, l’attaquant d’Al-Nassr touche près de 200 millions d’euros par an. Et continuera de toucher le jackpot une fois les crampons raccrochés, cette fois en tant qu’ambassadeur du pays. A noter que le salaire de Lionel Messi ne prend pas en compte certains avantages évoqués avec la Major League Soccer, qui va par exemple lui permettre d’acquérir des parts au sein d’une franchise.