Le Portugal obligé de virer Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi soir, le Portugal se rend en Islande pour les qualifications de l'Euro 2024. Un match qui s'annonce historique pour Cristiano Ronaldo, lequel devrait fêter sa 200e sélection internationale. À 38 ans, CR7 ne compte pas s'arrêter là malgré sa situation en club.

Même dans une période plus calme de sa carrière, Cristiano Ronaldo continue de franchir des paliers historiques. C'est en sélection portugaise que le joueur d'Al Nassr bat des records incroyables. Il est le meilleur buteur de l'histoire du football en sélection ainsi que le joueur le plus capé. Toujours appelé avec la Seleçao, il a disputé son 199e match comme titulaire contre la Bosnie samedi. Ce mardi, tout porte à croire que Roberto Martinez l'utilisera aussi en Islande. Cristiano Ronaldo deviendra normalement le premier joueur à atteindre la barre des 200 sélections. Un exploit majeur pour un joueur pourtant contesté ces derniers mois au Portugal.

Ronaldo n'a pas vu l'arrivée avec le Portugal

En effet, l'ancien du Real Madrid évolue dans la Saudi Pro League, un championnat pas suffisamment compétitif pour l'heure. Le football européen lui a tourné le dos après une fin chaotique à Manchester United. En sélection, il n'a pas vécu un Mondial facile, faisant un peu trop son âge à certains moments. Toutefois, Roberto Martinez l'a réinstallé titulaire à son arrivée. De quoi conforter CR7 dans son ambition : continuer aussi longtemps que possible avec le Portugal, quel que soit son âge. Il sera impossible de lui demander de prendre sa retraite internationale, et ce sera donc à l'entraineur de se séparer de lui si un jour il ne fait plus l'affaire.

« Je resterai ici tant que moi, le président [de la fédération] et l'entraîneur croient que je peux. Je ne renoncerai jamais à venir ici, car c'est toujours un rêve. Atteindre les 200 matches internationaux ce n'est pas pour n'importe qui, cela démontre l'amour que j'ai pour mon pays et notre sélection. Représenter l'équipe nationale est le sommet de la carrière. Je veux continuer à jouer, faire plaisir à ma famille, mes amis et les portugais. [...] Est-ce que j'espère faire plus ? Évidemment, c'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi je continue à marcher. Vivre le moment, jour après jour, voir ma forme. Je pense que je vais toujours bien, que j'aide, que je marque des buts et que je donne de bonnes performances. Tant que je suis motivé et que mon entourage aime ma présence et mon leadership, je n'abandonnerai en aucune façon l'équipe nationale. Comme Bruno Alves l'a dit, je ne donnerai pas ma place gratuitement », a t-il déclaré en conférence de presse.

Cet amoureux des records est d'autant plus motivé qu'il a encore un concurrent pour le nombre de capes. Le Koweïtien Bader Al-Mutawa (196 sélections, 38 ans) est toujours actif avec sa sélection du Koweït. Ronaldo entend bien tuer toute concurrence, présente et future, avec en plus l'Euro 2024 en ligne de mire. Ce serait son sixième championnat d'Europe, un nouveau record de plus dans sa riche collection personnelle.