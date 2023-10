Dans le pire moment de sa vie, Neymar demande de l'aide

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Neymar a pris la parole pour avoir son grand désarroi face à sa nouvelle blessure, demandant du soutien dans cette nouvelle épreuve qui est peut-être celle de trop pour lui.

Contrairement à 2014 où tout un pays pleurait la sérieuse blessure de son idole pendant la Coupe du monde à domicile. Contrairement à 2018 où tout un pays priait pour que Neymar revienne à temps pour aider la Selaçao en Russie. La dernière grave blessure de l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone et du PSG n’a pas choqué le pays du football roi. Touché au genou, Neymar a vu la mauvaise nouvelle se confirmer, à savoir qu’une opération était nécessaire pour réparer les ligaments et le ménisque, soit l’une des plus graves blessures possibles pour un footballeur. C’est au moins six mois de pause pour le Brésilien, qui a toujours mis plus de temps que prévu à revenir de ses graves blessures quand il était au PSG. Sa fin de saison serait déjà compromise, surtout que ce n’est pas le premier pépin physique de taille du meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao.

Neymar passe aux aveux

Ce dernier semblait avoir retrouvé un semblant de joie de vivre depuis son transfert en Arabie Saoudite, même si ses performances n’étaient pas fabuleuses, il revenait progressivement en forme. Mais c’est une longue période sans football qui l’attend, et Neymar n’a pendant 24 heures pas beaucoup communiqué à ce sujet, laissant simplement apparaitre des photos de lui et son bébé sur les réseaux sociaux. Une façon de passer à autre chose, même si Thiago Silva est aussi là parmi ses coéquipiers de longue date, pour lui rappeler qu’il y aura des lendemains meilleurs. « Les pleurs peuvent durer une nuit mais la joie revient le matin », a livré le défenseur de Chelsea et de la sélection brésilienne.

O choro pode durar uma noite , mas alegria vem pela manhã! ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/AOXMAvdKSL — Thiago Silva (@tsilva3) October 18, 2023

Les messages de soutien à Neymar dans cette épreuve sont bien là, même s’ils semblent moins nombreux que par le passé. En tout cas, Neymar a pris la parole pour demander de l’aide après cet enchainement difficile. « C'est un moment très triste, le pire de ma vie. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de mes amis (famille et amis). Ce n'est pas facile de subir des blessures et des interventions chirurgicales, imaginez revivre tout cela après 4 mois de convalescence. Mais j’ai trop la foi… Je remets ma force entre les mains de Dieu pour qu'il puisse revigorer la mienne. Merci pour les messages de soutien et d’affection », a explique sur Instagram le « Ney » qui peut quasiment tirer un trait sur sa saison en Arabie saoudite, qui se termine au mois de mai.