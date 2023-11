Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Agacé après le match nul concédé face au Paraguay (0-0) vendredi dernier, Alexis Sanchez s’est lâché sur les conditions au sein de sa sélection. L’attaquant du Chili a dénoncé d’énormes failles dans les installations, au risque de rabaisser sa fédération.

Plutôt discret dans les médias, Alexis Sanchez sait se faire entendre. L’attaquant de l’Inter Milan n’hésite pas à pousser des coups de gueule si nécessaire. L’occasion s’est présentée le week-end dernier. Après le match nul concédé face au Paraguay (0-0) vendredi, l’international chilien a critiqué les instances locales à cause du calendrier du championnat.

Alexis Sanchez vide son sac

« Il faut comprendre, étudier et vivre le football, a lâché l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse. On n'a pas l'apprentissage de ce qu'est le football. Je viens ici et il y a des joueurs qui n'ont pas joué de match dans la semaine, parce que le championnat national est arrêté. Ce n'est pas moi qui peux changer ça. Le championnat chilien ne peut pas être arrêté autant de temps. » Mais ce n’est pas tout. Sur sa lancée, Alexis Sanchez a dénoncé d’incroyables conditions dans les installations de l’équipe nationale.

Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán.

Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Que vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis.

Leonardo Farkas #CHILE pic.twitter.com/2CbgAXXqtQ — leonardofarkas (@leonardofarkas) November 18, 2023

« On a aussi des problèmes dans les stades. Au centre Juan Pinto Duran, j'aimerais avoir un terrain digne de ce nom, ou une douche. Il y a trois douches qui ne fonctionnent pas et il faut attendre que l’autre personne prenne une douche avant de pouvoir en prendre une à votre tour. Une sélection ne peut pas travailler comme ça. Au stade Monumental, j'étais assis, je m'étirais et des excréments, les nôtres, sortaient de l'évacuation dans la douche. Donc c'est une sélection ou une équipe de troisième division ? Tout s'ajoute, c'est un ensemble de choses », a regretté le cadre chilien, pas tendre envers sa fédération qui risque de ne pas apprécier.