Cristiano Ronaldo bat enfin Messi, merci l'Arabie Saoudite ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

On le pressentait depuis son transfert à Al Nassr, c'est désormais officiel. Cristiano Ronaldo est le sportif le mieux payé de la planète en 2023. Il dépasse son vieux rival Lionel Messi qui détenait la première place mondiale en 2022.

En quittant l'Europe, Cristiano Ronaldo savait ce qu'il perdait : la Ligue des champions, l'intensité des grands matchs, les duels avec son vieux rival Lionel Messi. Toutefois, on se doutait de ce qu'il gagnait en signant en Arabie Saoudite. Avec Al Nassr, CR7 touche un salaire XXL de plus de 40 millions d'euros par an. Un montant suffisant pour le placer haut dans la hiérarchie des footballeurs mondiaux. C'est finalement encore mieux selon les informations du magazine américain Forbes. En 2023, Cristiano Ronaldo devient le joueur le mieux payé de la planète et même le sportif le mieux rémunéré au monde.

Ronaldo gagne 121 millions d'euros, nouveau record mondial

En effet, il touche désormais 136 millions de dollars (121 millions d'euros annuels). Une somme qui lui permet de dépasser son vieux rival Lionel Messi au passage, les deux hommes étant même en compétition sur le volet financier. Outre ses 40 millions de salaire, Ronaldo touche à peu près 80 millions d'euros de revenus liés à la publicité et aux marques. Il est notamment sous contrat avec Nike.

Another day, another record broken by Cristiano Ronaldo. 🐐 pic.twitter.com/WaT7k3VqUE — TCR. (@TeamCRonaldo) July 14, 2023

Grâce à cette rémunération, il devient le sportif le mieux payé de l'histoire sur une année. Une performance qui le fait même entrer dans le Livre Guinness des Records. En comparaison, Messi touchait 130 millions de dollars (115 millions d'euros) en 2022 en tant que sportif le mieux payé au monde à cette époque-là. C'est la première fois depuis 2017 que le Portugais prend la tête du classement mondial. A défaut de pouvoir gagner le Mondial au Qatar ou de glaner un sixième Ballon d'Or, Ronaldo dominera au moins un classement mondial en 2023. C'est loin d'être anecdotique à ses yeux.