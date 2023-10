CAN 2024 ‍: Algérie, Maroc... Le tirage au sort de la phase de groupes

À trois mois du début de la compétition, le tirage au sort de la phase de groupes de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’est déroulé ce jeudi soir à Abidjan, au coeur du pays hôte, la Côte d’Ivoire. Ce tirage au sort a débouché sur un premier groupe relevé avec un choc Nigéria - Côte d’Ivoire. Pour l’Algérie ou le Maroc, le tirage a plutôt été clément. À noter qu'un autre duel au sommet sera à l'affiche dans le Groupe C avec Sénégal - Cameroun. Cette CAN 2024 se disputera du 13 janvier au 11 février 2024.



The groups are set. ✅#TotalEnergiesAFCON2023 is now ready to kick off in January! 🇨🇮⚽️ pic.twitter.com/Xxanb9FDzp