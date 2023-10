Neymar attaqué par un seau de pop-corn, il est écoeuré

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Les éliminatoires sud-américains ont repris en ce mois d’octobre, avec des victoires de l’Argentine mais pas du Brésil. Les champions du monde se sont imposés 1-0 face au Paraguay, avec une polémique pour savoir si Antonio Sanabria a craché ou non sur Lionel Messi lors de cette rencontre. Le joueur de 27 ans se défend de ce geste malgré les images où il semble bien viser le joueur de Miami, même si l’angle de la caméra peut être trompeur.

QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

De son côté, Neymar a vécu un match plus décevant avec un match nul à domicile contre le Vénézuela (1-1). Passeur décisif sur l’ouverture du score de Gabriel, l’ancien joueur du PSG a disputé les 90 minutes sans sourciller. Mais au moment de rentrer dans les vestiaire, son propre public lui a joué un vilain tour puisqu’il a reçu un seau de pop-corn sur la tête, lancé depuis les tribunes. Neymar a reçu le projectile juste avant de rentrer dans le tunnel et n’a pas pu identifié son auteur, mais le Brésilien a bien fait comprendre qu’il n’était pas content, invectivant l’endroit où semblait être parti le projectile.

Neymar n'est pas au Brésil en vacances

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

« C'est très triste, je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j'aime le plus soit jouer au football et défendre mon pays. Évidemment, nous faisons de notre mieux, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, mais souvent le résultat n'est pas au rendez-vous ni à la hauteur des attentes des supporters. Ce supporter a lancé... Je n'ai même pas vu ce que c'était, je l'ai vu seulement quand il m'a touché, je suis devenu très nerveux, je condamne ce genre d'attitude, vous n'avez pas à le faire, c'est très mauvais pour le football, pour les êtres humains. Un type qui fait ce genre de choses n'est pas un type éduqué, il ne pourra pas élever son fils de la meilleure façon possible. S'il se plaint autant, c'est lui qui aurait dû mieux s'entraîner et être sur le terrain, pas moi », a balancé un Neymar qui n’a pas évité la question en conférence de presse. Les supporters brésiliens ont affiché leur mécontentement après le match nul de leur équipe, non seulement en raison du résultat, mais aussi de ce premier match de la Seleçao dans l’enceinte de Cuiaba et pour lequel le prix des billets, très élevé, a fait polémique également.