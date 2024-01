Après Ancelotti, Mourinho zappe aussi le Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Priorité du Brésil pour le poste de sélectionneur, Carlo Ancelotti a finalement prolongé jusqu’en 2026 au Real Madrid. Un choix qui met à mal la Seleçao, qui se tourne maintenant vers José Mourinho.

Le Brésil veut un grand nom sur son banc et depuis la Coupe du monde 2022, la Seleçao attendait sagement la fin de la saison pour nommer Carlo Ancelotti. La presse brésilienne s’était enflammée très tôt dans la saison en dévoilant l’existence d’un accord de principe entre l’entraîneur du Real Madrid et la sélection du Brésil. Un accord qui a brutalement volé en éclats cette semaine avec la prolongation de l’entraîneur italien au Real pour deux saisons supplémentaires soit jusqu’en 2026.

Carlo Ancelotti était bel et bien intéressé par le banc du Brésil… à condition de ne pas être prolongé par le Real Madrid, ce qui a finalement été le cas. Un gros coup dur pour la fédération brésilienne, qui doit vite se trouver un plan B. A en croire le Corriere dello Sport, José Mourinho est la nouvelle cible du Brésil pour son banc à compter du mois de juin. Sur le papier, le Special One a le profil idéal : un grand nom, charismatique et libre en fin de saison.

José Mourinho envoyé au Brésil, il temporise

Mais pour l’instant, José Mourinho donne lui aussi la priorité à son club. Après la victoire en Coupe d’Italie contre Cremonese, l’entraîneur portugais a sous-entendu que si la Roma lui offrait une prolongation en fin de saison, le club de la Louve aurait la priorité sur le Brésil. « Je ne pense pas qu’il soit vrai que la Roma cherche d’autres entraîneurs. L’honnêteté et la réciprocité sont importantes, je fais confiance aux Friedkin. Je fais confiance à leur honnêteté à 100%, je ne sais pas s’ils me veulent ici, mais je ne pense pas que ce soit vrai qu’ils parlent à d’autres entraîneurs dans mon dos. Le Brésil ? Je ne sais pas si c’est vrai ou non. Ils ne m’ont pas parlé. J’ai dit à mon avocat de ne parler à personne tant que je ne connais pas la volonté du club » a fait savoir José Mourinho qui, comme Carlo Ancelotti avant lui, ne s’interdit pas de mettre un gros vent au Brésil dans les semaines à venir. Car d'ici six mois, la Seleçao va bien devoir étudier d'autres pistes pour éviter d'être suspendu à la décision de José Mourinho.