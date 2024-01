Ancelotti relance le Brésil pour 2026, c'est osé

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il était pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026. L'entraîneur italien ouvre néanmoins toujours la porte à la Seleçao.

Suite au départ de Tite après la défaite contre le Croatie lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le Brésil pensait à Carlo Ancelotti pour prendre les commandes de l'équipe. Actuellement, c'est Fernando Diniz, coach de Fluminense, qui assure l'intérim. Mais après plusieurs longs mois de négociations et de rumeurs incessantes, Ancelotti a finalement prolongé avec le Real Madrid, jusqu'en 2026. Date de la prochaine Coupe du monde, que le Brésil voudra certainement remporter, après plusieurs échecs parfois cuisants ou traumatisants. Si le technicien italien a refusé d'être le sélectionneur du Brésil, il concède avoir été en contact avec Ednaldo Rodrigues, ancien président de la fédération brésilienne de football. L'ancien entraîneur du PSG ouvre également la porte à une possible arrivée au Brésil à la fin de son bail avec les Merengues.

Carlo Ancelotti remballe le Brésil mais reste ouvert

« La réalité est que j'ai eu des contacts avec la sélection brésilienne, avec son président, Ednaldo Rodrigues que je remercie pour l'amour et l'intérêt d’entraîner le Brésil. J’ai ressenti beaucoup de fierté, mais tout était dépendant de la décision du Real Madrid. Ces derniers mois, Ednaldo a cessé d'être président et la chose a finalement été comme j'ai toujours voulu, rester au Real Madrid. Je ne sais pas si le Brésil me voudra en 2026, ni s'ils seront satisfaits de ma décision. Je suis très heureux du renouvellement, cela a été une négociation assez simple parce que nous avons convenu d’un accord entre le président et moi. Je suis très heureux d'être encore deux ans en tant qu'entraîneur du Real Madrid » a confié le Mister en conférence de presse. Pas sûr que le Brésil soit satisfait de cette décision ni qu'ils attendront que Carlo Ancelotti soit libre en 2026.