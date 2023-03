Aouar l'Algérien, le coup était bien monté

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, l'Algérie a eu la bonne nouvelle de constater qu'Houssem Aouar serait officiellement disponible pour la sélection de Djamel Belmadi. Le sélectionneur des Fennecs pourra aussi compter sur d'autres binationaux qui ont opté pour l'Algérie.

L'Algérie est totalement passée à côté de sa dernière campagne en Coupe d'Afrique des Nations et n'aura pas connu la Coupe du monde 2022 au Qatar. Djamel Belmadi ne manque pas d'ambitions pour le futur et veut pouvoir compter sur des joueurs au top de leur forme et motivés pour jouer avec l'Algérie. Bonne nouvelle pour lui, l'ancien joueur de l'OM pourra dorénavant bénéficier du renfort de binationaux, qui ont récemment indiqué leur volonté de jouer pour les Fennecs. C'est le cas d'Houssem Aouar, Jaouen Hadjam, Badredine Bouanani et Rayan Ait-Nouri. De quoi faire plaisir à Djamel Belmadi, même s'il a tenu à leur envoyer des messages clairs.

Aouar et l'Algérie, Belmadi se frotte les mains mais...

D'ailleurs, Aouar n'a pas été sélectionné pour les prochaines rencontres de l'Algérie, concernant les éliminatoires de la CAN. En conférence de presse ce dimanche matin, le sélectionneur algérien est revenu plus en détails sur le choix du joueur de l'OL. « Pour Aouar, nous sommes pratiquement à 4 années de discussions ininterrompues. Je connais un peu la situation qu’il vivait, j’ai opté pour l’accalmie et la tranquillité là où certains préféraient mettre à nu le contenu de nos échanges. Certains préfèrent mettre au pilori les discussions. Mettre les joueurs devant le peuple algérien qui est sensible à ces questions. Moi, j’ai préféré la discrétion. Il va nous apporter beaucoup. Mais ce ne sont pas les joueurs qui décident s’ils viennent ou pas, ça n’est jamais arrivé ça ! Il avait une envie farouche de venir jouer. Aouar a fait sa démarche de changement de nationalité sportive, il a même joué en France A. Il était ému dans son explication et n’a peut-être pas utilisé les bons mots. Il a touché une équipe de niveau mondial, qui a gagné deux mondiaux, a fait deux fois finaliste, Si Aouar a été sélectionné en France, c’est parce qu’il a un très gros niveau, un très gros talent », a notamment indiqué Djamel Belmadi, avant de mettre la pression à Aouar concernant sa présence en équipe d'Algérie : « Ces deux dernières années, il l’expliquera, il a vu, pour plusieurs raisons, son niveau diminuer. Aouar a des qualités bien au-dessus de la moyenne. Il peut devenir un élément très important de notre équipe. Il sera capable de faire tout ce qu’il sait faire le jour où, physiquement, il aura repris. On veut tous le voir bien faire, lui aussi, il sent qu’il doit démontrer beaucoup, sûrement encore plus que les autres comme vous le savez. Il vaut mieux, pour toutes ces raisons, voir Aouar venir en pleine forme physique ». A Aouar de désormais saisir la nouvelle chance qui lui est donnée, lui qui quittera l'OL en juin prochain.