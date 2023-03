Aouar accueilli par la Marseillaise, Lyon choque l'Algérie

Dans : OL.

L'annonce par Houssem Aouar de rejoindre la sélection algérienne, même s'il n'a pas encore été retenu par Djamel Belmadi, n'a visiblement pas fait que des heureux du côté de Lyon. La preuve, le joueur formé à l'OL a été accueilli par une Marseillaise tombée des tribunes lors du match contre le FC Nantes.

L’Olympique Lyonnais et le FC Nantes se sont quittés bons amis vendredi soir (1-1), cela à un peu moins d’un mois d’une demi-finale de Coupe du France qui sera probablement nettement plus tendue. Du côté des tribunes du Groupama Stadium on s’ennuyait fermement, au point de faire passer quelques messages à destination des dirigeants, mais surtout à l’intention d’un joueur, Houssem Aouar. Remplaçant, comme toujours depuis quelques matchs, le milieu de terrain est entré en jeu à la 74e minutes à la place de Johann Lepenant, et le moins que l’on puisse dire est qu’Aouar n’a pas changé la face de ce classique de Ligue 1. Mais c’est surtout lorsqu’il est entré en jeu que ce dernier a compris que sa fin de saison à l’Olympique Lyonnais ne sera pas un long fleuve tranquille. Car les supporters de l’OL avaient clairement décidé de s’attaquer à Houssem Aouar.

Aouar a choisi l'Algérie, ça grogne à Lyon

Malgré une sélection avec l’équipe de France, mais c’était lors d’un match amical facilement gagné contre l’Ukraine en 2020, Houssem Aouar a en effet décidé qu’il était temps pour lui faire le choix de la nationale sportive algérienne, mettant en même temps un tacle aux Bleus. « Cette sélection algérienne représente énormément pour moi et pour ma famille. Pour être honnête, après avoir choisi de rejoindre l’équipe de France, j’ai ressenti un regret. J’ai personnellement senti que je n’avais pas fait le choix qui me convenait », a confié jeudi le joueur lyonnais de 24 ans. Et pour « célébrer » cette décision personnelle d’un joueur qui quittera l’Olympique Lyonnais libre en fin de saison, les virages ont tout simplement entonné la Marseillaise, histoire de faire comprendre en chantant l’hymne français qu’ils étaient choqués de son choix. Cela avant une énorme bronca à l'annonce de son nom.

Cette réaction des supporters lyonnais a forcément fait réagir sur les réseaux sociaux, l'usage de la Marseillaise face à un joueur qui a opté pour l'Algérie n'étant pas anodin. « Les supporters lyonnais chantent la Marseillaise à l’entrée d’Houssem Aouar, ça prouve bien leurs vraies visages. Les binationaux faites pas d’erreurs en faisant vos choix, vous seriez jamais + aimé ailleurs qu’en Afrique », écrit le site Actu Foot Afrique, tandis que DZBallon évoque « la réaction stupide des supporters de l’OL après la rentrée de Houssem Aouar » et veulent même entraîner tout cela sur le terrain du racisme. En attendant, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais va devoir gérer tout cela jusqu'au mois de juin avant de prendre un autre chemin.