Aouar, Gouiri, Adli, l'Algérie drague les bi-nationaux

Dans son optique de relancer l'équipe nationale algérienne suite aux deux échecs à la CAN et pour la qualification au Mondial, Djamel Belmadi veut opérer de profonds changements au sein de la sélection. Du sang neuf qui pourrait venir de plusieurs binationaux évoluant en Ligue 1.

On l'avait quitté meurtri suite à la défaite de l'Algérie face au Cameroun lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, mais aujourd'hui, Djamel Belmadi semble prêt à repartir au combat ! Et le sélectionneur a un plan pour redresser les Fennecs : convaincre plusieurs joueurs titulaires de la double nationalité franco-algérienne évoluant aujourd'hui en Ligue 1 ou en Europe qui ne paraissent plus pouvoir briguer une place en Équipe de France.

Belmadi discute avec plusieurs binationaux

Dans une interview donnée à la chaîne de la Fédération Algérienne, le sélectionneur a expliqué le cheminement qui l'a aidé à revoir quelque peu ses positions sur les bi-nationaux : « Il y a eu des réflexions. Des prises de décision qui arrivent un peu plus sur le tard. On n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Mais plutôt pour faire en sorte que cette équipe nationale soit la plus forte possible jour après jour [...] Ils n'ont pas encore rejoint l'équipe nationale, mais les discussions sont un peu plus précises. Elles tendent vers des décisions qui iront dans ce sens et un engagement à terme. Au mois de septembre ou en mars prochain. Il y a un vrai changement dans la décision de nous rejoindre." a précisé l'ancien joueur de l'OM.

Aouar et Gouiri restent à convaincre

Selon la presse algérienne, Belmadi aurait récemment approché le joueur de Wolverhampton Rayan Aït-Nouri, mais également le néo-milanais en ancien de Ligue 1 Yacine Adli. Deux joueurs âgés de 21 ans dont les noms rejoignent ceux de deux autres pensionnaires du championnat de France : Houssem Aouar et Amine Gouiri qui ont déjà été contactés, mais qui ont pour le moment écarté cette possibilité.

Le Lyonnais a dû éteindre plusieurs rumeurs, notamment lorsqu'il a été aperçu en Algérie alors qu'il était en vacances. Du côté de Gouiri, parvenir à convaincre Didier Deschamps (ou un autre sélectionneur !) est pour le moment la seule priorité. Djamel Belmadi va donc avoir encore beaucoup de travail pour parvenir à ses fins !