Exclue, la Russie conteste et menace la FIFA

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

La FIFA et l’UEFA ont, pour une fois, pris une décision commune face à la situation en Ukraine.

Devant l’offensive armée russe, les instances du football ont décidé de taper fort et d’exclure les clubs et sélections russes des compétitions. Il n’y aura donc pas de Coupe du monde 2022 au Qatar pour la Sbornaïa, qui avait atteint les quarts de finale de la dernière édition avant de s’incliner face à la Croatie. La fédération russe a pris la parole dans la foulée des décisions annoncées par l’UEFA et la FIFA, exprimant sa déception et sa colère, tout en rappelant que le sport devrait être séparé des problèmes politiques. C’est souvent en effet ce qui est mis en avant dans les instances, y compris aux Jeux Olympiques, mais les organes du football ont estimé que les sanctions décidées par les pays occidentaux devaient toucher l’ensemble des composants de la Russie, et pas uniquement l’aspect diplomatique ou économique. La FIFA est prévenue, la fédération envisage de faire appel de ces sanctions.

Contraire aux principes du sport international

La FIFA annonce l'exclusion de la Russie de la Coupe du monde de football #AFP pic.twitter.com/Lo7ah0jdJH — Agence France-Presse (@afpfr) February 28, 2022

« Cette décision est contraire aux principes de la compétition internationale, ainsi qu’à l’esprit du sport. Elle a un caractère discriminatoire évident et nuit à un grand nombre d’athlètes, d’entraîneurs, d’employés de clubs et d’équipes nationales. Et surtout à des millions de supporters russes et étrangers, dont les organisations sportives internationales doivent protéger les intérêts. Ces sanctions divisent la communauté sportive mondiale, qui a toujours adhéré aux principes d’égalité, de respect mutuel et d’indépendance vis-à-vis de la politique. Nous nous réservons le droit de contester la décision de la Fifa et de l’UEFA, conformément au droit international du sport », a fait savoir la fédération russe de football, qui était parmi les grands favoris des barrages pour la Coupe du monde au Qatar. Pour le moment, l’appel n’a pas été confirmé, alors que les matchs de barrage arrivent dans le courant du mois de mars.