Antony exclu de l'équipe du Brésil suite à l'accusation de son ex-fiancée

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Antony, l'attaquant international brésilien de Manchester United, a été exclu des matchs que la Seleçao jouera en septembre contre la Bolivie et le Pérou, lors des éliminatoires du Mondial 2026.

Fernando Diniz, le sélectionneur de l’équipe du Brésil, et la fédération brésilienne de football (CBF) n’ont pas hésité longtemps ce lundi suite aux accusations de Gabriela Cavalin, ancienne fiancée du joueur, qui a porté plainte en accusant Antony d'agressions physiques. Le joueur de Manchester United a aussitôt été exclu de la Seleçao et la CBF a convoqué Gabriel Jesus, l’attaquant d’Arsenal pour le remplacer. En attendant les résultats de l’enquête de police, qui aurait en sa possession des preuves, et notamment des documents sonores attestant des menaces émises par le joueur, Antony est sorti de son silence via les réseaux sociaux. Et il s’est défendu, affirmant qu’il n’était coupable de rien et que les propos de Gabriela Cavalin étaient mensongers et n’avaient pour but que de lui nuire.