450 euros la place, Maroc-Brésil c'est la folie !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Pour son premier match après son extraordinaire parcours au Mondial 2022, le Maroc accueille samedi soir le Brésil à Tanger. Une rencontre de gala qui suscite un engouement énorme, l'équipe de Walid Regragui déchaînant les passions.

La Coupe du Monde au Qatar restera dans les mémoires des supporters marocains durant toute leur vie, l’élimination par la France en demi-finale ne gâchant pas le bonheur engendré par Achraf Hakimi et ses coéquipiers. Depuis ce délire collectif, les Lions de l’Atlas n’avaient plus joué un seul match, mais cette période de disette est désormais terminée. Ce samedi, dans un match de gala inédit au Maroc, le Brésil viendra défier l’équipe de Walid Regragui dans un stade Ibn Batouta (Tanger) dont les 60.000 billets se sont arrachés en quelques heures. Même si la Seleçao arrive pour la première fois au Maroc sans Neymar, la demande de tickets a été colossale et inévitablement le marché noir s’est emballé, alors que les organisateurs avaient voulu un prix raisonnable avec des places qui débutaient à 100 dirhams, soit à peu près 9 euros et jusqu’à 45 euros. Mais la folie marocaine a tout emporté sur son passage.

Maroc-Brésil fait exploser le prix des tickets

En effet, Adrien Chantegrelet, journaliste du Parisien présent à Tanger, a constaté que les derniers tickets pour ce Maroc-Brésil, dont le coup d’envoi sera donné à 23h, sont revendus sous le manteau à 450 euros. Un prix totalement fou sachant que cela dépasse le salaire moyen pour un mois dans ce pays, mais qui s’explique. « C’est de la folie. Tous les Marocains veulent venir et on voit énormément de gens profiter de cette demande pour revendre leurs places cinq fois plus cher que leur prix initial,. L’engouement est énorme depuis la Coupe du monde. Les femmes, les enfants veulent tous se mêler à la fête ! », raconte, dans le quotidien francilien, Karim Skalli Cherif, président du PSG Fan Club Maroc. Le délire est donc toujours total autour des héros du Mondial, et un résultat positif face au Brésil pourrait prolonger cette incroyable passion autour de l'équipe de Regragui.