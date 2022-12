Zéro suspense, la France va virer le Maroc du Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mercredi, la France va défier le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde et pour Rolland Courbis, il n’y a aucune crainte ni suspense.

Après s’être offert la Belgique en phase de groupes, l’Espagne en huitièmes de finale et le Portugal en quarts, le Maroc s’attaque à un autre géant du football : l’Equipe de France, championne du monde en titre. En toute logique, les Bleus sont favoris après leur succès contre l’Angleterre en quart de finale mais la méfiance est de mise du côté de Didier Deschamps et des joueurs tricolores. En effet, le Maroc a déjà surpris tout le monde en se hissant à ce stade de la compétition et désormais, tout est possible dans le dernier carré. Néanmoins selon Rolland Courbis, il faudrait un sacré miracle pour voir les Lions de l’Atlas l’emporter contre Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Sur l’antenne de RMC, l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille et de Montpellier a ainsi livré un pronostic très clair.

Un exploit du Maroc impossible face aux Bleus ?

« Il y a premièrement la fatigue, les blessures, ce qui n'est plus le cas de l'équipe de France. Avec l'équipe expérimentée que nous avons en Equipe de France, qui va rentrer dans ce match comme si elle avait un but à remonter, je pense que même avec un Maroc héroïque... Je pense que la France, c'est l'adversaire de trop pour le Maroc. Je ne veux pas saper le moral de nos amis marocains mais je pense que ce sera très, très compliqué pour eux face aux Bleus mercredi soir en demi-finale. C'est mission impossible. Je ne crois pas une seconde en l’exploit du Maroc » a lancé Rolland Courbis, très sûr de lui et pour qui une victoire du Maroc contre l’Equipe de France est tout simplement impossible. Reste maintenant aux hommes de Didier Deschamps de confirmer ce sentiment et ce statut de favori face au Maroc mercredi pour rejoindre en finale le vainqueur du match de ce mardi soir entre l’Argentine et la Croatie.