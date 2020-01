PFC-ASSE : Des milliers de fan des Verts refoulés à l'entrée ?

Dans : ASSE.

Le Paris FC, en grande difficulté en championnat de Ligue 2 et dont le stade trop grand sonne toujours le creux, va avoir droit à une belle affiche ce samedi avec la réception de Saint-Etienne, ce samedi à 18h00.

Toutefois, la préfecture a décidé de grandement limiter le nombre de supporters stéphanois qui feront le déplacement, puisque seuls 200 ont été autorisés. Il s’agit des fans qui ont déjà leur billet en poche, et feront donc le trajet dans des cars répertoriés. Si cette mesure n’est pas étonnante en raison des incidents qui émaillent souvent, à domicile comme à l’extérieur, les matchs de l’ASSE, l’arrêté de la préfecture de police de Paris sera toutefois difficile à respecter. Celui-ci évoque en effet la partie suivante : « L’accès à l’enceinte sera interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel à l'exclusion des 200 supporters munis de billets et se déplaçant dans le cadre du dispositif d'accompagnement et d'encadrement mis en place par les services de police ».

Une mission qui semble impossible à gérer pour les agents de sécurité, tant l’ASSE draine des milliers de fans à chaque match sur Paris, et que les sympathisants des Verts sont déjà très nombreux à avoir pris d’assaut la billetterie pour remplir le stade Charléty ce samedi après-midi. La chasse au maillot ou au bonnet vert est ouverte…