Officiel ‍: Davitashvili troisième recrue de l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

C’est confirmé, Zuriko Davitashvili (23 ans) portera le maillot de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Le club stéphanois a officialisé l’arrivée de l’ailier en provenance de Bordeaux. L’international géorgien s’est engagé jusqu’en 2028, plus une année supplémentaire en option, dans le cadre d’un transfert estimé à 6 millions d’euros bonus compris. Les Verts accueillent leur troisième recrue estivale après le défenseur central Yunis Abdelhamid et l'ailier néo-zélandais Ben Old.