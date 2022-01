Mercato : Le banc du PSG ou l'ASSE, Dagba a tranché

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un renfort au poste de latéral droit, Saint-Etienne ciblait Colin Dagba, remplaçant cette saison au PSG.

Toujours intéressant lorsqu’il a sa chance avec le Paris Saint-Germain, Colin Dagba a fait l’objet d’une offre de prêt sans option d’achat de la part de Saint-Etienne lors de ce mercato hivernal. Sur le papier, le deal pouvait être gagnant pour toutes les parties. En effet, l’ASSE aurait récupéré un latéral droit d’un bon niveau et opérationnel immédiatement tandis que le PSG aurait exposé un joueur sous-utilisé dans l’optique d’une future vente. De son côté, Dagba aurait enfin bénéficié d’un rôle de titulaire indiscutable et aurait eu la possibilité de jouer six mois en Ligue 1. Mais selon Le 10 Sport, Colin Dagba a refusé les avances des dirigeants stéphanois.

Dagba recale Saint-Etienne

En effet, le Paris Saint-Germain avait ouvert la porte à un prêt de Colin Dagba à Saint-Etienne. Grâce aux excellentes relations entre Bernard Caïazzo et Nasser Al-Khelaïfi, un accord de principe avait été trouvé pour le prêt sans option d’achat de Dagba à l’ASSE. Le Paris SG avait même accepté de prendre en charge une partie du salaire du joueur afin de rendre l’opération possible. Les feux étaient donc au vert, jusqu’au moment où Colin Dagba a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas s’embarquer dans l’opération maintien à Saint-Etienne. Visiblement, le défenseur droit de 22 ans préfère donc le banc du PSG à une place de titulaire dans le Forez. Souvent aligné en Coupe de France ou dans les matchs à moindre enjeu en Ligue 1, Dagba est la doublure d’Hakimi au PSG cette saison. Et ce rôle lui convient à court terme, même s’il a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait faire un point sur son avenir en juin prochain. A cette échéance, un départ sera peut-être envisagé pour l’entourage de Colin Dagba. Une belle piste s’envole pour Saint-Etienne au mercato…