Le PSG offre ce latéral sur un plateau

Par Mehdi Lunay

Avec l'arrivée d'Achraf Hakimi cet été, l'horizon de Colin Dagba au PSG s'est sérieusement bouché. Le joueur qui a débuté en pros avec les Parisiens veut partir et le club parisien ne s'y oppose pas, et ce même cet hiver.

Qu'il est difficile pour un jeune du cru parisien de se faire une place au PSG. Nombreux sont les «titis» parisiens ayant quitté la capitale : Diaby, Nkunku, Coman, Kouassi entre autres. Colin Dagba pourrait être le prochain. Arrivé jeune en provenance du club de Boulogne-sur-Mer, Dagba a intégré les U19 avant de commencer en 2018 avec le groupe pro. Le latéral droit a joué depuis 75 matches pour un but inscrit. Mais, cette saison, il n'est apparu que quatre fois dont deux en Ligue 1. Avec l'arrivée d'Hakimi et la confiance plus importante accordée à Kehrer, Dagba n'est que troisième dans la hiérarchie à droite. Une situation qui l'incite lui et son agent, Pini Zahavi, à aller voir ailleurs très vite.

Dagba partant ? Le PSG dit oui, l'ASSE aussi

Dagba a déjà communiqué aux dirigeants parisiens sa volonté de partir. Cependant, si le club n'était pas opposé à cette hypothèse, il souhaitait un transfert sec pour son jeune joueur de 23 ans. La donne aurait toutefois changé selon le journal L'Equipe. En effet, Paris est maintenant disposé à écouter les demandes de prêt pour Dagba. Une évolution notable qui devrait augmenter le nombre de prétendants pour un joueur dont le contrat s'achève en juin 2024.

🔴 L’ASSE étudie les profils de Sergio Rico et Colin Dagba pour d’éventuels prêts.



Cela fait le bonheur de l'AS Saint-Etienne qui est intéressé par le profil de l'international espoir français. Les Verts, en manque de ressources financières, pourraient se positionner dans les prochains jours sur le dossier. Un départ de Dagba soulève quand même quelques questions concernant le PSG. Achraf Hakimi doit partir à la CAN avec le Maroc en janvier. Cela combiné à un départ de Dagba pourrait créer une situation de manque au niveau des latéraux droit au PSG. À moins que les Parisiens ne préparent discrètement une arrivée à ce poste.