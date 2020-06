L1 : L’ASSE privée d’Europe, la LFP chamboule tout !

Dans : ASSE.

La saison 2019-2020 de Ligue 1 a peu de chances de reprendre mais selon toute vraisemblance, les fans de foot reverront du foot en France avant la fin de l’été.

Et pour cause, la Ligue de Football Professionnel et la Fédération Française de Football ont toujours la ferme intention d’organiser les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France (PSG-OL et PSG-ASSE). Deux matchs déterminants dans l’optique d’éventuelles qualifications en Ligue Europa pour Lyon et pour Saint-Etienne. Mais dimanche, une information très inquiétante pour l’ASSE était divulguée puisque la finale de la Coupe de France était pressentie pour être programmée aux alentours du 8 août, une date trop tardive aux yeux de l’UEFA pour définir un qualifié en coupe d’Europe. La crainte était alors grande pour Saint-Etienne de se voir privé de qualification en C3, même en cas de victoire face au PSG en finale de la Coupe de France.

Heureusement pour le peuple vert, ce scénario catastrophique ne devrait finalement jamais voir le jour. En effet, Le Parisien nous apprend qu’anticipant un tel scénario, la Ligue, lors de son dernier conseil d’administration, a proposé deux nouvelles dates en avançant chaque finale d’une semaine. Sauf retournement de situation, on se dirige donc désormais vers une finale PSG-Lyon le 26 juillet et l’affiche PSG-Saint-Etienne le 1er août, ce qui permettrait à la France de communiquer à l’UEFA les qualifiés en Coupe d’Europe avant la date butoir du 3 août. « Cette formule permettrait à Lyon d'avoir du temps pour préparer son huitième de finale retour de Ligue des champions conte la Juventus Turin si celui-ci venait à être fixé début août » rappelle par ailleurs le quotidien national. Avec une telle reprogrammation, tout le monde serait donc gagnant…