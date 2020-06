L1 : L’OL en Europe et pas l’ASSE, le scénario lunaire !

Dans : Ligue 1.

Sauf revirement de situation, les finales de la Coupe de la Ligue (PSG-OL) et de la Coupe de France (PSG-ASSE) devraient se tenir fin juillet et début août.

Bien évidemment, les deux rencontres se disputeront à huis clos afin de ne prendre aucun risque en cette période d’urgence sanitaire, malgré l’amélioration de la situation en France. Sportivement, il est réjouissant d’imaginer de nouveau des matchs de football en France. Mais à en croire les informations rapportées par Le Dauphiné, Saint-Etienne pourrait être l’immense perdant de la reprogrammation des deux finales de coupe nationale. Car samedi, le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin a expliqué clairement que le 3 août servait de date butoir pour terminer les compétitions nationales et donc de définir les qualifiés pour les prochaines coupes d’Europe.

Conséquence directe : la finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG, qui doit être programmée aux alentours du 8 août, déboucherait sur une non-qualification des Verts pour la Coupe d’Europe, même en cas de victoire face à l’ogre parisien ! Un scénario d’autant plus cruel pour l’équipe de Claude Puel que l’OL n’est pas logé à a même enseigne. Effectivement, la finale de la Coupe de la Ligue doit elle se jouer aux alentours du 25 juillet. Ce qui signifie qu’en cas de succès des Gones contre le Paris SG, l’Olympique Lyonnais validera bel et bien son billet pour la prochaine édition de l’Europa League. Un scénario totalement lunaire qui, s’il se confirme, ne manquera pas de scandaliser les supporters et les dirigeants de l’ASSE. Reste à voir si la Fédération Française de Football et la LFP parviendront à trouver une solution au niveau du calendrier, ou un accord avec l’UEFA, afin de qualifier l’ASSE en Europa League en cas de succès de Saint-Etienne contre Paris, même si la finale a lieu le 8 août…