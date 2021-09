L1 : Ferhat à l'ASSE, l'offre qui a fait scandale

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La fin du mercato a réservé une belle surprise aux supporters de Saint-Etienne avec la signature inattendue de Juan Ignacio Ramirez.

Meilleur buteur du championnat uruguayen, l’attaquant de 24 ans a été prêté pour une saison dans le Forez. Un joli coup pour Saint-Etienne, qui cherchait activement un buteur depuis le début du mercato. Dans le même temps, Charles Abi a été prêté à Guingamp afin de s’aguerrir en Ligue 2. Secrètement, les dirigeants de l’ASSE espéraient réaliser une seconde recrue durant le dernier jour du mercato. En fin de contrat dans un an avec Nîmes, Zinedine Ferhat était dans le viseur de Saint-Etienne. Mais les dirigeants stéphanois ont frôlé le ridicule avec une offre stupéfiante selon l’insider Mohamed Toubache-Ter.

L'offre surréaliste de Saint-Etienne

« Pour Ferhat, y’a un club de @Ligue1UberEats assez gonflé qui a fait une offre qui a laissé le board nîmois sur le cul. Il reste 1 an de contrat à Ferhat & Saint-Etienne a fait une drôle de proposition : un prêt gratuit sans option d’achat. On est en août, pas à Noël hein » a publié le spécialiste du mercato, et désormais directeur de la communication du SCO Angers, très bien informé sur le dossier Zinedine Ferhat et qui croit donc savoir que l’ASSE espérait un véritable cadeau de Nîmes dans ce dossier. Malgré une très belle saison en Ligue 1 en 2020-2021 et plusieurs marques d’intérêts, Zinedine Ferhat est finalement resté à Nîmes, ce qui signifie que l’Algérien va évoluer en Ligue 2 au minimum jusqu’au mois de janvier. Son nom avait pourtant circulé chez les cadors du championnat. Lille et Marseille se sont notamment renseignés, sans pour autant se donner les moyens de recruter le polyvalent milieu de terrain de Nîmes, très bon passeur et capable d’évoluer à plusieurs positions. Quant à Saint-Etienne, le mercato se conclut avec une seule et unique arrivée, celle de Juan Ignacio Ramirez.