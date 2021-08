OM : Longoria doublé, Lille va chiper Ferhat

Dans : OM.

Dans le viseur de l’OM, Zinédine Ferhat a trouvé un accord avec le LOSC. Le temps presse pour Pablo Longoria.

Le calme est revenu à Marseille ces dernières semaines. Après un début de mercato très intense, durant lequel pas moins de huit recrues ont signé, l’OM patine un peu pour vendre mais aussi pour acheter encore. Et pourtant, Pablo Longoria a encore du pain sur la planche. Frank McCourt lui a donné pour objectif de dégraisser un peu, ce qu’il a déjà fait mais en laissant partir des joueurs libres. L’OM a besoin d’indemnités de transfert pour se lancer sur d’autres dossiers, dont ceux de Pol Lirola, la priorité, mais aussi Daniel Wass ou même Zinédine Ferhat. Ce dernier fait plus office d’opportunité que de besoin indispensable. L’international algérien prend place dans l'une des listes de Pablo Longoria, mais reste à savoir à quelle position. D’autant que l’OM vise deux latéraux et un buteur en cas de départ de Dario Benedetto. Pas forcément de meneur de jeu, même si un remplaçant à Dimitri Payet, ou un autre joueur capable d’évoluer sur l’aile, ne serait de trop.

Ferhat et le LOSC sont d’accord

Pendant que l’OM tente de vendre, et discute avec plusieurs joueurs offensifs comme Jérémie Boga ou Amine Adli, un autre club de Ligue 1 semble lui être passé devant : le LOSC. Selon les informations du Midi Libre, Zinédine Ferhat a trouvé un accord contractuel avec le champion de France. Le numéro 10 veut très vite quitter la Ligue 2. Lille doit désormais convaincre Nîmes de lâcher son joueur. Un montant de 3 ou 4 ME devrait convaincre les dirigeants nîmois. L’OM est désormais prévenu. Il est loin d’être seul sur le dossier, et le temps presse plus que jamais. La situation devrait permettre de savoir si Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont vraiment intéressés par Zinédine Ferhat.