ASSE : Aïe, ce joueur de L1 est déjà trop cher pour l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, RCSA.

Ces dernières semaines en Ligue 1, plusieurs entraîneurs ont décidé d’adopter un dispositif tactique avec cinq défenseurs.

Du côté de Strasbourg, Thierry Laurey a mis ce système en place depuis plusieurs mois. Et marche plutôt bien, notamment grâce à l’excellent Kenny Lala, lequel est le latéral le plus décisif de Ligue 1 cette saison (2 buts et 3 passes décisives). Des performances qui ont tapé dans l’œil de Saint-Etienne. Le club du Forez était déjà intéressé cet été et évidemment, l’intérêt n’a pas faibli. Mais selon L’Equipe, il sera quasiment impossible pour l’ASSE de s’offrir Kenny Lala.

Estimé à environ 10ME sur le marché des transferts, le défenseur de Strasbourg ne fera pas l’objet d’une offre de Saint-Etienne au mercato hivernal selon le quotidien. Et pour cause, la direction stéphanoise n’aurait pas les moyens de payer un tel transfert pour un défenseur cet hiver. Reste à savoir si Kenny Lala aura des propositions, notamment en provenance d’Angleterre. A moins d’une énorme surprise, il devrait de tout de façon terminer la saison en Alsace, avant d’éventuellement tenter sa chance à l’étranger. Ou dans un grand club français, puisque le journal national révèle que Marseille est également attentif au dossier Kenny Lala.