Kolodziejczak humilié à l'ASSE, et c'est pas fini

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dix-huitième de Ligue 1, Saint-Etienne réalise une saison catastrophique et n’est pas aidé par les défaillances de certains de ses cadres.

Dans une équipe assez jeune et pleine de doutes, Timothée Kolodziejczak devait avoir le rôle de grand frère et de taulier à Saint-Etienne. Malheureusement pour les Verts, l’ancien défenseur des Tigres de Monterrey réalise une saison cauchemardesque. Ces dernières semaines, il a notamment marqué contre son camp face à l’Olympique de Marseille puis contre Monaco à Geoffroy-Guichard. Kolodziejczak a également provoqué des pénaltys contre Saint-Etienne, des erreurs à répétition qui lui ont valu de copieux sifflets à Geoffroy-Guichard à l’occasion de la réception de Monaco la semaine dernière. Dans les colonnes du Progrès, un ancien joueur de l’ASSE a tenté de voler au secours de Kolodziejczak en la personne de Frédéric Piquionne. Mais avec des amis comme l’ex-buteur de l’OL, le défenseur stéphanois n’a pas besoin d’ennemis.

Kolodziejczak enfoncé par Piquionne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KolodziejczakTimothee Officiel (@tkolo_25)

Et pour cause, en tentant de réconforter et de remobiliser Kolodziejczak, le consultant de RMC l’a en vérité enfoncé en le chambrant par exemple sur les buts contre son camp qu’il a récemment inscrit contre l’ASSE. « La bronca à chaque ballon touché par Kolo contre Monaco ? Se faire siffler par ses propres supporters, j'ai connu ça, c’est très dur » analyse Frédéric Piquionne dans les colonnes du quotidien régional avant de poursuivre. « Timothée, je le connais bien. C’est quelqu’un de bien. Ses deux buts contre son camp sont incroyables. Ils sont magnifiques » chambre l’ex-buteur de l’OL, enfonçant par la même occasion le défenseur de l’ASSE. Et de conclure. « Je ne sais pas si j’en ai mis d’aussi beaux. Ce sont des buts d’attaquant. Il faut qu’il se rassure d’abord défensivement. Si l’ASSE se maintient, tout sera vite oublié » a lancé Frédéric Piquionne, dont les déclarations ne devraient pas vraiment remonter le moral d’un Timothée Kolodziejczak dans le sceau comme jamais depuis le début de sa carrière.