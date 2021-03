ASSE : Beric ose le critiquer, Puel riposte

Dans : ASSE.

Dans une interview accordée ce mardi à France Football, l’ancien buteur stéphanois Robert Beric a sérieusement égratigné Claude Puel.

« J’ai eu l’impression que Puel resterait même si le club avait des mauvais résultats. Et c’est ce qui est arrivé. De ce que j’ai expérimenté à l’entraînement, il donnait l’impression d’être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur » a notamment lâché l’ex-attaquant de Saint-Etienne qui évolue désormais aux Etats-Unis. Un gros tacle à l’intention de l’entraîneur des Verts, qui n’est évidemment pas resté sans réponse puisque Claude Puel était présent ce mardi en conférence de presse à la veille du match contre le Racing Club de Lens.

L’occasion pour Claude Puel de riposter sans hausser le ton et dans le respect de chacun. « Beric ? Chacun à sa sensation des entretiens qu'on peut avoir. Il a apporté à un certain moment, c'était un buteur important pour le club. Mais il a eu beaucoup de mal à revenir de sa blessure. Et c'était bien avant moi » a simplement commenté Claude Puel, qui n’avait clairement pas envie d’entretenir la polémique après les propos de Robert Beric à son égard. Reste que chez les supporters de l’ASSE, on estime que le départ du Slovène n’a toujours pas été compensé, en dépit de la venue tardive d’Anthony Modeste au mercato hivernal…